Кирилл Дмитриев: Новые контакты России и США возможны уже на следующей неделе

Новые переговоры между Россией и США могут состояться уже на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова специального представителя Президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Отвечая на вопрос о сроках будущих контактов, Дмитриев отметил: «Уже на следующей неделе».

Ранее он рассказал журналистам, что по поручению Президента России Владимира Путина провел в Вашингтоне встречи с представителями администрации Президента США Дональда Трампа. В центре обсуждения – вопросы восстановления двусторонних отношений, включая экономическое взаимодействие и возможность возобновления прямого авиасообщения между странами.