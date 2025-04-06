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Политика 6 апреля 2025 14:23

Кирилл Дмитриев: Новые контакты России и США возможны уже на следующей неделе

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Новые переговоры между Россией и США могут состояться уже на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова специального представителя Президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Отвечая на вопрос о сроках будущих контактов, Дмитриев отметил: «Уже на следующей неделе».

Ранее он рассказал журналистам, что по поручению Президента России Владимира Путина провел в Вашингтоне встречи с представителями администрации Президента США Дональда Трампа. В центре обсуждения – вопросы восстановления двусторонних отношений, включая экономическое взаимодействие и возможность возобновления прямого авиасообщения между странами.

#переговоры #Россия и США #Владимир Путин #Дональд Трамп
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