Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, назвал европейских лидеров разжигателями конфликтов. Об этом он написал в Х, комментируя интервью британского премьер-министра Кира Стармера.

«Поджигатели войны в Великобритании и ЕС – самые непопулярные лидеры в истории своих стран. Лидеры хаоса», – пишет Дмитриев.

Дмитриев не впервые критикует Великобританию. Так, ранее глава РФПИ отмечал что Великобритания идет по пути, которым вел США их экс-президент Джо Байден – катастрофические ошибки в вопросах миграции, преступности и цензуры, а также следование культуре нулевой ответственности.