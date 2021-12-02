Кириенко: Закономерно, что Татарстан принимает конкурс для лучших IT-специалистов России

Татарстан давно стал одним из лидеров цифровизации разных областей и успешным примером такой деятельности. Поэтому закономерно, что именно республика принимает конкурс «Цифровой прорыв 2021», собирающий лучших IT-специалистов со всей страны. Таким мнением поделился заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

«Татарстан уже не первый год показывает достойный пример, являясь одним из лидеров по цифровизации управленческих и хозяйственных процессов в стране. Не случайно, что именно республика принимает конкурс, который служит локомотивом для самых лучших и успешных IT-специалистов России», — подчеркнул Кириенко.

Конкурс «Цифровой прорыв 2021» стартовал сегодня в Иннополисе. На нем более 1,3 тыс. IT-специалистов со всей страны будут решать 12 сложных и актуальных задач в сфере цифровизации и поборются за призовой фонд в 24 млн рублей.