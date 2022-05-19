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Политика
19 мая 2022  20:02

Кириенко: Регионы России возьмут шефство над территориями ДНР и ЛНР

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Российские регионы возьмут шефство над территориями Донецкой и Луганской народных республик. Такое решение было принято Президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал первый замруководителя администрации главы государства Сергей Кириенко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас Президентом принято решение, что российские регионы возьмут шефство над районами, муниципалитетами Донецкой и Луганской народных республик», — поделился он во время марафона Российского общества «Знание» «Новые горизонты».

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент России Владимир Путин принял решение о ее начале после обращений глав ДНР и ЛНР, просивших защитить республики от агрессии Киева. Обращаясь к россиянам, Путин подчеркнул, что главной целью ВС РФ станет защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.

#регионы России #ДНР и ЛНР #спецоперация на Украине
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