Кириенко рассказал о новинках «Большой перемены» в 2022 году

В Нижнем Новгороде состоялась церемония закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена». Участниками заключительного этапа соревнований стали 600 студентов 2 — 4-х курсов профессиональных образовательных организаций, причем большинство финалистов — жители Татарстана и Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента России в ПФО.

В финале участники соревновались в решении кейсовых заданий, разделенных по направлениям «Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания», «Общество». Также они занимались разработкой проектов, направленных на улучшение разных сфер общественной жизни.

Среди студентов колледжей и техникумов лучшими признали 300 участников. 150 учащихся 4-х курсов получат премии по 1 млн рублей, 150 студентов 2 − 3-х курсов — по 200 тыс. рублей. Также будут премированы педагоги-наставники (по 150 тыс. рублей) и 20 лучших образовательных организаций (по 2 млн рублей).

Участниками церемонии закрытия стали первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов и другие почетные гости.

Кириенко отметил, что каждый из финалистов — уже победитель. «Вы навсегда останетесь первыми, потому что будут новые проекты, „Большая перемена“ будет продолжаться, спасибо Нижнему Новгороду, который согласился принимать конкурс и все следующие годы. Но первые всегда останутся первыми. Вы — победители, потому что не побоялись принять этот вызов», — сказал он.

Спикер напомнил, что в следующем году конкурс ожидает несколько серьезных изменений: побороться за главный приз — 1 миллион рублей на образование — смогут все студенты выпускных курсов колледжей. Также все участники смогут получить дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. В настоящее время такой возможностью могут воспользоваться лишь школьники 11-х классов.

Старт второму сезону конкурса «Большая перемена» на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» дал Президент России Владимир Путин.