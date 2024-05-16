Кириенко поздравил казанских школьников с победой в чемпионате по игре «Что? Где? Когда?»

Сергей Кириенко

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Команда «Солнечный удар» казанской школы «СОлНЦе» победила в чемпионате страны по игре «Что? Где? Когда?» среди школьников и студентов колледжей. Отличившихся учащихся поздравил первый заместитель главы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

«Неслучайно финал „Что? Где? Когда?“ проходит на выставке „Россия“, организованной по поручению Президента страны Владимира Путина. Здесь собрано то, чем гордится наша страна. Каждый регион, каждая отрасль, каждая корпорация представила на площадке то, чем гордится коллектив и вся Россия. И то, что вы, самые лучшие из 120 тыс. участников, собрались здесь, это также по праву, потому что вы тоже национальная гордость», — заявил чиновник

Кириенко также обратил внимание на очень высокую конкуренцию среди состязающихся. В чемпионате приняли участие более 120 тыс. представителей 14 тыс. учебных заведений, для которых провели 21 игру по всей стране.

Второе место заняла команда пермского краевого центра «Муравейник». На третьей позиции разместились представители Центра дополнительного математического образования Кургана и московского лицея НИУ ВШЭ.

Отдельно, как отмечает РИА Новости, Кириенко упомянул образовательный комплекс «Алгоритм успеха» из Белгородской области, откуда в финале участвовали три команды, — из-за обстрелов, которым подвергается регион после начала специальной военной операции.

Финал чемпионата страны по игре «Что? Где? Когда?» среди школьников и студентов колледжей прошел накануне, 15 мая, на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве. В нем встретились 75 команд, представлявших 66 образовательных учреждений из 43 регионов РФ. Организовали интеллектуальный турнир «Движение первых» и Российское общество «Знание».