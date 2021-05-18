Кириенко объявил о запуске международной премии «Мы вместе» для волонтеров

В России стартовала Международная премия в сфере волонтерской деятельности «Мы вместе». Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на церемонии запуска премии, сообщает ТАСС.

«Премия сначала рождалась как общероссийская, но превратилась в международную премию, потому что в наших проектах все чаще участвуют ребята из других стран. По итогам прошлого года Россия имеет моральное право объявить премию „Мы вместе“, в которой победителями могут стать не только россияне, но и любые люди в мире, которые своим примером показали, что в сложной ситуации они готовы свои силы, свое сердце, свою душу отдавать для помощи другим», — сказал Кириенко.

Председатель совета Ассоциации волонтерских центров и соорганизатора премии «Мы вместе» Артем Метелев уточнил, что грантовый фонд премии составит 90 млн рублей. Претендентами на премию могут стать физические лица от 14 лет и представители различных организаций.

Премия была создана в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальная активность», где организатором выступила платформа Dobro.ru.