Кириенко назвал "Цифровой прорыв 2021" в Иннополисе главным IT-событием года в стране

Конкурс «Цифровой прорыв», который сегодня завершится в Иннополисе — главное событие в сфере IT в России в этом году. Таким мнением на церемонии награждения конкурса поделился заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

«Хочу поприветствовать всех участников самого значимого события с сфере IT. У вас за спиной 48 часов непрерывной работы, задания были сложные и интересные. С каждым годом в „Цифровом прорыве“ участвует все большее количество людей. Конкурс вновь показал, что российские IT-специалисты — одни из лучших в мире», — обратился к участникам Кириенко.

Он подчеркнул, что с каждым годом состав участников конкурса расширяется. В частности, одному из финалистов уже 83 года, представлены женские команды и даже команда, состоящая из мамы и сына.