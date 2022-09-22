Кириенко на Kazan Digital Week рассказал, что «ВКонтакте» запустят сервис записи к врачу

С ростом времени, которое люди проводят в социальных сетях, паблики различных госорганов и ведомств должны стараться набирать популярность и улучшать качество информации, убежден министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Выступая на сессии «Государство ВКонтакте» в рамках форума Kazan Digital Week, он отметил, что всем регионам предоставлен одинаковый «инструментарий», и заявил, что качество работы госпабликов будут отслеживаться по лайкам, репостам и количеству подписчиков.

«В свое время государство обязало ведомства иметь свои сайты в интернете для открытости работы госорганов. Но сейчас этого не хватает. <…> Мы должны пользоваться соцсетями, чтобы гражданам было проще взаимодействовать с государством, а нам — проще предоставлять им услуги и сервисы», приводит его слова пресс-служба Минцифры.

Пользователей больше всего интересует региональная информационная повестка и новости территорий, на которых они живут, добавил министр. «Метрики всех сообществ — количество постов, подписчиков, их виральность, популярность — очевидны. Четко будет понятно, кто вкладывает силы и развивает их. Количество репостов, комментариев, реакций покажет качественный или не качественный у них контент», – отметил он.

Гендиректор VK Владимир Кириенко рассказал о планах по развитию соцсети. По его словам, вскоре во «ВКонтакте» интегрируют самые популярные услуги. «В мини-аппе Госуслуг ВКонтакте появится раздел «Здоровье», благодаря которому пользователям будет доступна запись к врачу, а также раздел «Авто». Будет доступно и получение госуведомлений в VK-мессенджер», – сказал Кириенко. Кроме того, пользователь сможет по своему желанию может подключить ВКонтакте уведомления о госуслугах, добавил он.

Напомним, в середине июля органы власти обязали вести официальные страницы в социальных сетях – соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин.