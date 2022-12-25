Кириенко и Трутнев предложили создать центры подготовки спецназа по аналогии с чеченским

Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и вице-премьер, полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев предложили создать по всей стране России Центры подготовки бойцов по аналогии с Российским университетом спецназа в чеченском Гудермесе. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы обратились с Сергеем Владиленовичем к Владимиру Владимировичу Путину с предложением создать центры подготовки, чтобы подготовить ребят, — рассказал Трутнев. — Здесь, в Гудермесе, такая работа проведена, она проведена профессионально, и сегодня Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и значительной части РФ».

По его словам, подобные центры будут создавать с помощью одного из основателей Российского университета спецназа в Гудермесе Даниила Мартынова.

Кириенко, Трутнев и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетили базу Российского университета спецназа в Гудермесе. По словам Кириенко, это уникальный центр подготовки с высокопрофессиональной и очень хорошо организованной системой качественной подготовки.