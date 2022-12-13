Кириенко: Более 150 активистов Народного фронта ушли добровольцами в зону СВО

Более 150 активистов Народного фронта решили стать добровольцами и поехать в зону специальной военной операции на Украине. Об этом первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко рассказал на итоговом заседании центрального штаба ОНФ, передает ТАСС.

«В первую очередь, огромные слова благодарности активистам Народного фронта, из которых больше 150 человек ушли добровольцами в зону спецоперации», – рассказал он.

Он также поблагодарил волонтеров организации, которые шли следом за военными, «вытаскивая детей из подвалов, раздавая гуманитарную помощь». По словам Кириенко, они рисковали своей жизнью наравне с военнослужащими и спасли тысячи людей.