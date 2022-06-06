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Спорт
6 июня 2022  16:11
Артур Халилуллов

Кириченко назвал назначение Бердыева в «Арсенал» чушью

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Футбольный тренер Дмитрий Кириченко негативно отреагировал на новость о возможном назначении Курбана Бердыева главным тренером тульского «Арсенала».

Ранее стало известно, что бывший наставник «Рубина» Бердыев покинул со своим тренерским штабом казахстанский «Кайрат». Отметим, что Кириченко входит в тренерский штаб Бердыева.

«Можно ли поздравлять меня с назначением в «Арсенал»? Нет. Это чушь какая-то. Тренировка сейчас у меня в «Кайрате» еще, извините», — заявил Кириченко «РБ Спорт».

#курбан бердыев #футбол #ФНЛ
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