Киргизия хочет нарастить экспорт сельхозпродукции в Россию и страны ОИС

Кыргызская Республика заинтересована в наращивании экспорта экологически чистой сельхозпродукции в Россию и страны ОИС. Об этом заявил первый заместитель Председателя Кабинета Министров Киргизии Данияр Амангельдиев на пленарном заседании «КазаньФорума».

«"КазаньФорум" является одной из ключевых международных платформ, объединяющих представителей государственных органов, деловых кругов, экспертов и научное сообщество», – сказал он.

Амангельдиев обозначил особую роль Татарстана в развитии и укреплении деловых связей с представителями исламского мира.

Он также сообщил, что товарооборот России и Киргизии за прошлый год составил 5 млрд долларов США, что больше на 36% по сравнению с 2024 годом.

«КазаньФорум» – это практическая платформа, где регионы России и страны исламского мира могут переходить от диалога к конкретным проектам в промышленности, энергетике, логистике, финансах, технологиях, туризме и подготовке кадров, добавил заместитель Премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев.

«Для нас особое место занимает Татарстан – один из самых активных регионов России – в развитии промышленной кооперации с Узбекистаном. Мы видим прямой диалог бизнеса, конкретные производства, проекты и дальнейший потенциал для новых инициатив», – подчеркнул он.

Заместитель Премьер-министра Азербайджана Шахин Абдулла оглы Мустафаев поблагодарил за высокий уровень проведения «КазаньФорума».