Киргизия отменила учения стран ОДКБ «Нерушимое братство — 2022» на своей территории

Минобороны Киргизии отменило командно-штабные учения Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство — 2022» на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятия должны были пройти с 10 по 14 октября на базе центра «Эдельвейс». В учениях предполагалось участие миротворческих контингентов Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России.

Подобные учения проводятся с 2012 года. Причины отмены не сообщаются.