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Ру Тат
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Политика
9 октября 2022  11:52

Киргизия отменила учения стран ОДКБ «Нерушимое братство — 2022» на своей территории

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Минобороны Киргизии отменило командно-штабные учения Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство — 2022» на территории страны. Об этом сообщает ТАСС. 

Мероприятия должны были пройти с 10 по 14 октября на базе центра «Эдельвейс». В учениях предполагалось участие миротворческих контингентов Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России.

Подобные учения проводятся с 2012 года. Причины отмены не сообщаются.

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