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Политика
14 сентября 2022  06:42

Кирби: У России есть мощная армия, которую можно задействовать не только на Украине

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал предположения о возможном ослаблении военного потенциала России. Об этом сообщает ТАСС.

«Они столкнулись со многими проблемами <...>, но это все еще очень крупная и мощная армия, — заявил представитель Белого дома. — В распоряжении [Президента РФ Владимира] Путина все еще остается чрезвычайно крупный военный потенциал, который можно использовать не только на Украине, но и потенциально в других местах».

Он напомнил, что Минобороны Соединенных Штатов в новой Стратегии национальной обороны охарактеризовало Россию как «острую угрозу», и назвал эту формулировку верной. 

«Очевидно, что у них все еще есть армия, способная нанести большой ущерб», — резюмировал Кирби.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

#спецоперация на Украине
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