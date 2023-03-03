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Политика 3 марта 2023 23:40

Кирби призвал Китай «осчастливить» США и поставлять оружие на Украину

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Китаю необходимо «присоединиться к остальному миру» и прекратить поддерживать Россию в ситуации с конфликтом на Украине. Об этом в интервью CNN рассказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Он призвал КНР осудить действия России и начать помогать Украине.

«На самом деле, мы были бы счастливы видеть со стороны Китая шаги для помощи Украине с точки зрения их самообороны», — цитирует его РИА Новости.

В заключение Кирби отметил, что Китай еще не отказался от «военной помощи России». США такими данными пока не располагают.

#США #Китай
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