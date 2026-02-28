news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 28 февраля 2026 09:27

Кирам Яруллин в составе сборной России стал юниорским чемпионом Европы по фехтованию

Читайте нас в
Телеграм
Кирам Яруллин в составе сборной России стал юниорским чемпионом Европы по фехтованию
Фото: Федерация фехтования России

Сборная России по фехтованию на саблях завоевала золотую медаль на юниорском первенстве Европы в Тбилиси.

Ярослав Борисов, Павел Граудынь, Иван Новиков и Кирам Яруллин поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Отметим, что Кирам Яруллин является представителем Татарстана и ФСО «Динамо».

Тренерами сборной России были Терёшкин Иван и Падеров Александр (старший тренер).

Российские саблисты вышли в финал, победив соперников из Украины – 45:24, Венгрии – 45:34, и Турции – 45:33.

В «золотом» финале россияне встретились со сборной Италии. Наша сборная победила соперников со счетом 45:42.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане объявили ракетную опасность

В Татарстане объявили ракетную опасность

27 февраля 2026
В Госсовете Татарстана предложили пересмотреть статус ветерана боевых действий

В Госсовете Татарстана предложили пересмотреть статус ветерана боевых действий

27 февраля 2026