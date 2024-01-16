Кирам Сатиев: Годы творчества при Ильгаме Шакирове и Альфие Авзаловой – самые счастливые

Фото: © «Татар-информ», Абдул Фархан

Народный артист Татарстана Кирам Сатиев поделился воспоминаниями о совместных гастролях с легендарными артистами Ильгамом Шакировым и Альфией Авзаловой.

«В Филармонии имени Габдуллы Тукая я с ними работал 39 лет. С Альфией апа каждый год бывали на гастролях и 15 января отмечали ее день рождения. Годы, когда я работала с Ильгамом Шакировым, Альфией Авзаловой - это была самая счастливая пора моей жизни, моего творчества. Я их вспоминаю, тоскую по ним. Смотрим их записи по телевизору, слушаем по радио», - рассказал известный музыкант корреспонденту «Татар-информа».

Он отметил, что знаменитая песня «Картаямыни соң йөрәк?» в репертуаре Альфии Авзаловой стала визитной карточкой певицы.

«Нашему народу, нашей нации мы служили вместе. Разные были времена. Жизнь артиста проходит в дороге. Тогда дороги были настоящим испытанием. Выступали в разных городах, регионах - Урал, Сибирь, Поволжье, Средняя Азия, Москва, Ленинград. “Моң” никогда никуда не исчезает. Пока есть татары, “моң” живет, а пока есть “моң”, татары тоже есть», - отметил Кирам Сатиев.

16 января исполнилось 5 лет со дня смерти народного артиста РСФСР и ТАССР Ильгама Шакирова. 15 января - 91 год со дня рождения заслуженной артистки РСФСР, народной артистки ТАССР Альфии Авзаловой. Эти памятные даты Татарская государственная филармония отметила возложением цветов и поминальным мероприятием на могилах легендарных артистов на кладбище Новой Татарской слободы.

Зиля Мубаракшина