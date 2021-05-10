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Ру Тат
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10 мая 2021  23:24

Кипр отменил часть ограничений для привитых от Covid-19 туристов

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Кипр смягчил правила въезда для путешественников, сделавших прививку от коронавируса. Теперь по прибытии им не нужно предоставлять сертификат о прохождении ПЦР-теста, сдавать тесты, а также уходить на самоизоляцию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минздрав республики.
При себе туристы должны иметь карту прививок одним из следующих препаратов: «Спутник V», Pfizer/BioNTech, Vaxzevria, Moderna или Janssen. Ведомство подчеркивает, что должны быть пройдены все фазы вакцинации. Кроме того, прибывшие в течение суток до вылета на Кипр должны заполнить специальную форму Cyprus Filght Pass.

Кипр Вакцинация от коронавируса
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