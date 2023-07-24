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Киот в честь икон Пресвятой Богородицы и Серафима Саровского возведут на трассе М12
Паломники смогут поклониться иконам Богородицы и Серафима Саровского на трассе М12 Москва – Казань. Памятную капсулу на месте строительства киота заложил епископ Дальнеконстантиновский Филарет, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».
Киот возведут в честь иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» и иконы преподобного Серафима Саровского на будущей площадке отдыха на участке автодороги в Нижегородской области.
«Скоростная автомагистраль М12 станет самой быстрой дорогой к паломническому центру в Дивеево», – говорится в сообщении.
Серафим Саровский – основатель и покровитель главной святыни Нижегородской области – Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Храм входит в состав паломническо-туристического кластера Арзамас – Дивеево – Саров.
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