Киот в честь икон Пресвятой Богородицы и Серафима Саровского возведут на трассе М12

Паломники смогут поклониться иконам Богородицы и Серафима Саровского на трассе М12 Москва – Казань. Памятную капсулу на месте строительства киота заложил епископ Дальнеконстантиновский Филарет, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

Киот возведут в честь иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» и иконы преподобного Серафима Саровского на будущей площадке отдыха на участке автодороги в Нижегородской области.

«Скоростная автомагистраль М12 станет самой быстрой дорогой к паломническому центру в Дивеево», – говорится в сообщении.

Серафим Саровский – основатель и покровитель главной святыни Нижегородской области – Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря. Храм входит в состав паломническо-туристического кластера Арзамас – Дивеево – Саров.