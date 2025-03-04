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Культура 4 марта 2025 20:14

Киновед Шпагин заявил, что «Анора» потрясла мир темпераментом

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«Анора» стала темпераментным фильмом, который сокращает все барьеры. В то время как Голливуд и Европа «тонут» в толерантности, в «Аноре» эта бездна совершенно на пределе, заявил киновед Александр Шпагин, чьи слова приводит «Радио 1».

«У нас давно не было такого темпераментного фильма с разрывом и историей, находящейся на пределе и сокращающей все барьеры. Все кино, и в Голливуде, и в Европе стало плохим. Все заплыло толерантностью и, главное, отсутствием смыслов, боязнью показать бездну в человеке. А в «Аноре» эта бездна совершенно на пределе», - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что «Анора» как бы утолила голод по исчезновению этой темы, а также поразила американскую киноакадемию мощной и истерической актерской игрой и современным подходом к съемкам: фильм снят с движущейся камерой и документализированной подачей материала.

#оскар #лауреаты
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