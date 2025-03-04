Киновед Шпагин про «Оскар – 2025»: Подул ветерок под названием «Трамп» и «Анора» вылезла

Приглашение российских актеров на церемонию премии «Оскар» в 2025 году – это отчасти политический приз, считает киновед Александр Шпагин, чьи слова приводит «Радио 1».

Как пояснил эксперт, трудно представить, чтобы того же Юру Борисова номинировали на «Оскар» в 2014-м или в 2022 году. А все от того, что члены жюри слушают, «что им скажут главные».

«Как только подул новый ветерок под названием «Трамп» — сразу же «Анора» вылезла, в первую очередь через Юру Борисову», - рассуждает киновед, допустив, что после «Оскара» российского актера могут начать приглашать сняться в западном кино.

Он считает, что с помощью церемонии награждения «Оскаром» Америка как бы делает «жест доброжелательности», показывая, что страны начинают «немножечко дружить».