Киновед Шпагин назвал лучшие, но недостаточно известные фильмы про Великую Отечественную

Киновед, кинокритик и журналист Александр Шпагин в беседе с «Радио 1» перечислил пять лучших, но, на его взгляд, недостаточно известных фильмов о Великой Отечественной войне.

Первым специалист назвал картину 1985 года «Иди и смотри» Элема Климова (сценарий написали сам режиссер и Алесь Адамович). Этот фильм, показывающий ужасы нацистской карательной акции в оккупированной Белоруссии, неоднократно включался в различные рейтинги лучших кинокартин по версиям разных изданий.

Вторым Шпагин упомянул фильм 1975 года «Они сражались за Родину», снятый Сергеем Бондарчуком по роману Михаила Шолохова. Критик охарактеризовал картину как «абсолютный апокалипсис», а также заметил, что в ней нет ни одного ненастоящего звука (шум боя имитировался с помощью усиленного стрекота насекомых).

Затем киновед перешел к фильмам, которые действительно не слишком известны широкой публике. Это, в частности, картина 1966 года «Восточный коридор» Валентина Виноградова, которая затрагивает такие темы, как жизнь подполья, гетто и уничтожение евреев нацистами. Эта мрачная, но стильно снятая притча вышла в ограниченный прокат в 1968-м, однако вскоре ее показы были прекращены.

«В картине показывается оккупация как абсолютно дикое пространство, где непонятно, кто свой, а кто – чужой. Своего рода экспрессионизм, снятый очень выразительно», – заметил Шпагин.

Заметно более поздний (1981 года) фильм «Звездопад» Игоря Таланкина по мотивам произведений Виктора Астафьева, по оценке киноведа, представляет собой рассказ о тыловом опустошенном пространстве, которое находится «в плену у дьявола». «Там возникает образ раненного Бога, у которого связаны руки. Это история любви, которая тоже не может состояться, причем по непонятным причинам. Потому что ничего не может состояться из-за опустошенного мира и [из]раненности Бога», – объяснил специалист.

Последним Александр Шпагин упомянул сериал 2005 года «Человек войны» Алексея Мурадова, снятый по мотивам романа Юрия Колесникова. Критик пояснил, что в этом включающем 12 эпизодов сериале (из-за низких рейтингов сначала было показано только восемь из них) изображена жизнь, сохраняющаяся в оккупации.

«Это не смерть, а жизнь, которая потеряла свои привычные формы, координаты, потому что стала совершенно непонятной. Более того, каждую минуту мир ставит перед тобой какой-то нравственный выбор», – отметил киновед.