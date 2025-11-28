news_header_top
Культура 28 ноября 2025 12:48

Кинокритик назвал последствия запрета дискредитирующих традиционные ценности фильмов

Запрет на распространение фильмов, дискредитирующих традиционные ценности, может нанести серьезный ущерб российскому кинобизнесу. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» высказал киновед и кинокритик Давид Шнейдеров. Ключевой проблемой, по его словам, является расплывчатость формулировок закона.

«Любой закон хорош тем, что в нем невозможны двоякие толкования», – заявил он. Эксперт пояснил, что из-за отсутствия четких критериев одно и то же действие в фильме можно трактовать по-разному в зависимости от обстоятельств, что создает риски злоупотреблений.

Кроме того, по словам Шнейдерова, под ограничения могут попасть биографические фильмы о многих исторических личностях и экранизации классических литературных произведений, которые не впишутся в новые рамки. Это нанесет большой удар по российскому кинобизнесу.

По оценкам Шнейдерова, убытки стриминговых платформ и кинотеатров из-за нового закона могут оказаться гигантскими.

