Кинотеатры Челнов заявили о рисках банкротства и попросили власти о господдержке

В Набережных Челнах директора четырех крупных кинотеатров попросили власти Татарстана о государственной поддержке, написав коллективное письмо в Министерство культуры республики. В своем обращении они рассказали о рисках банкротства, пишут «Челнинские известия».

Причиной возможного банкротства представители кинотеатров называют санкционное давление. После начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, крупные мировые студии приняли решение о приостановке выхода фильмов их производства на территории России. Из-за этого кинотеатры лишились львиной доли контента.

По словам авторов письма, сейчас кинотеатры недополучают более 75% выручки, что не позволяет покрывать текущие расходы, которые идут на выплату зарплаты сотрудникам, оплату аренды собственникам помещений и покрытие расходов на организацию работы самого кинопроката.

Ситуация обострилась и в связи с пандемией коронавируса, которая на протяжении двух лет предшествовала санкциям. Поэтому сегодня у кинотеатров нет существенных накоплений, и дальнейшее развитие ситуации может привести к ликвидации отрасли кинопроката в России.

В обращении сказано, что обойтись без государственных субсидий или грантов, выделяемых из федерального или регионального бюджетов, киносети Челнов не смогут. В качестве примера решения проблемы авторы письма сослались на опыт Московской и Нижегородской областей, где власти решили поддержать отрасль.

В Минкультуры Татарстана кинотеатрам сообщили, что их письмо взято в работу.