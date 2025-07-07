В кинотеатре «Мир» проходит открытый смотр кино, созданного за счет субсидий Минкульта РТ
В казанском кинотеатре «Мир» проходит смотр кинопродукции, созданной за счет средств субсидий Министерства культуры Татарстана.
В рамках просмотра также состоится обсуждение с членами экспертной комиссии, в состав которой вошли заслуженный деятель искусств РТ Елена Алексеева и ведущий научный сотрудник ВГИК Сергей Каптерев.
На конференции будут представлены следующие фильмы:
- документальный полнометражный фильм «БЕРЕНЧЕ ЙОЛА» (режиссер Аделя Рахимова);
- документальные короткометражные картины: «Галия» (режиссеры Фарид Давлетшин и Хайдар Миндубаев), «Молодые композиторы Татарстана» (режиссеры Марианна Герасимова и Игорь Нечаев), «В поисках первой печатной книги татар» («Беренче басма татар китабы») (режиссер Насур Юрушбаев), «Жили-были три брата» (режиссер Айдар Гайнуллин), «Откремля!» (режиссер Альберт Шакиров), «Алифба» (режиссер Ильдар Ягафаров);
- анимационный фильм «Су анасы и Юха» (режиссер Розалин Каримов);
- игровой полнометражный фильм «Байдек» (режиссер Марсель Махмутов).
Вход на мероприятие свободный.