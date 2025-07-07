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Культура 7 июля 2025 13:00

В кинотеатре «Мир» проходит открытый смотр кино, созданного за счет субсидий Минкульта РТ

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В казанском кинотеатре «Мир» проходит смотр кинопродукции, созданной за счет средств субсидий Министерства культуры Татарстана.

В рамках просмотра также состоится обсуждение с членами экспертной комиссии, в состав которой вошли заслуженный деятель искусств РТ Елена Алексеева и ведущий научный сотрудник ВГИК Сергей Каптерев.

На конференции будут представлены следующие фильмы:

  • документальный полнометражный фильм «БЕРЕНЧЕ ЙОЛА» (режиссер Аделя Рахимова);
  • документальные короткометражные картины: «Галия» (режиссеры Фарид Давлетшин и Хайдар Миндубаев), «Молодые композиторы Татарстана» (режиссеры Марианна Герасимова и Игорь Нечаев), «В поисках первой печатной книги татар» («Беренче басма татар китабы») (режиссер Насур Юрушбаев), «Жили-были три брата» (режиссер Айдар Гайнуллин), «Откремля!» (режиссер Альберт Шакиров), «Алифба» (режиссер Ильдар Ягафаров);
  • анимационный фильм «Су анасы и Юха» (режиссер Розалин Каримов);
  • игровой полнометражный фильм «Байдек» (режиссер Марсель Махмутов).

Вход на мероприятие свободный.

#Кинотеатр Мир
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