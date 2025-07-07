В кинотеатре «Мир» проходит открытый смотр кино, созданного за счет субсидий Минкульта РТ

В казанском кинотеатре «Мир» проходит смотр кинопродукции, созданной за счет средств субсидий Министерства культуры Татарстана.

В рамках просмотра также состоится обсуждение с членами экспертной комиссии, в состав которой вошли заслуженный деятель искусств РТ Елена Алексеева и ведущий научный сотрудник ВГИК Сергей Каптерев.

На конференции будут представлены следующие фильмы:

документальный полнометражный фильм «БЕРЕНЧЕ ЙОЛА» (режиссер Аделя Рахимова );

); документальные короткометражные картины: «Галия» (режиссеры Фарид Давлетшин и Хайдар Миндубаев ), «Молодые композиторы Татарстана» (режиссеры Марианна Герасимова и Игорь Нечаев ), «В поисках первой печатной книги татар» («Беренче басма татар китабы») (режиссер Насур Юрушбаев ), «Жили-были три брата» (режиссер Айдар Гайнуллин ), «Откремля!» (режиссер Альберт Шакиров ), «Алифба» (режиссер Ильдар Ягафаров );

и ), «Молодые композиторы Татарстана» (режиссеры и ), «В поисках первой печатной книги татар» («Беренче басма татар китабы») (режиссер ), «Жили-были три брата» (режиссер ), «Откремля!» (режиссер ), «Алифба» (режиссер ); анимационный фильм «Су анасы и Юха» (режиссер Розалин Каримов );

); игровой полнометражный фильм «Байдек» (режиссер Марсель Махмутов).

Вход на мероприятие свободный.