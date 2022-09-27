Кинотеатр «Синема 5» приглашает на предпоказ фильма «Иван Семенов. Школьный переполох»
29 сентября в кинотеатре «Синема 5» в торговом центре «Республика» состоится предпоказ фильма «Иван Семенов. Школьный переполох». Мероприятие стартует в 18.00, а показ — в 19.00.
Гостей кинотеатра ожидают презентация от режиссера фильма Антона Богданова, автограф- и фотосессии.
«Иван Семенов. Школьный переполох» — это история приключений хулигана и фантазера Ивана Семенова, которого за плохое поведение переводят из элитной частной гимназии в самую обычную школу на окраине Перми. В новом классе он быстро находит себе друзей и проказничает еще хлеще, становясь кошмаром для всей школы.
Режиссер: Антон Богданов;
Сценарий: Михаил Шулятьев;
Продюсеры: Михаил Шулятьев, Антон Богданов, Евгений Немоляев.
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