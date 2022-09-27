Кинотеатр «Синема 5» приглашает на предпоказ фильма «Иван Семенов. Школьный переполох»

29 сентября в кинотеатре «Синема 5» в торговом центре «Республика» состоится предпоказ фильма «Иван Семенов. Школьный переполох». Мероприятие стартует в 18.00, а показ — в 19.00.

Гостей кинотеатра ожидают презентация от режиссера фильма Антона Богданова, автограф- и фотосессии.

«Иван Семенов. Школьный переполох» — это история приключений хулигана и фантазера Ивана Семенова, которого за плохое поведение переводят из элитной частной гимназии в самую обычную школу на окраине Перми. В новом классе он быстро находит себе друзей и проказничает еще хлеще, становясь кошмаром для всей школы.

Режиссер: Антон Богданов;

Сценарий: Михаил Шулятьев;

Продюсеры: Михаил Шулятьев, Антон Богданов, Евгений Немоляев.

Реклама. ООО «Синема пять-Бар»