24 августа кинотеатр «Синема 5» организует закрытый показ анимационного фильма «Гостья из космоса».

Сценаристам мультфильма Лайну Кнутцону и Питеру Фрёдину удалось создать настоящий анимационный шедевр, который благодаря отличному юмору, иногда граничащему с абсурдом, не оставит никого из зрителей равнодушным.

Главный герой ленты, маленький мальчик по имени Аллан, как и многие из нас, лучше всего себя чувствует в привычной для него обстановке, ведь он постоянно из-за всего переживает. Создатели фильма с большой любовью и юмором подошли к созданию образа мальчика, чей мир рушится, когда он узнает, что его родители разводятся.

«Гостья из космоса» — это история о том, как научиться справляться с собой, когда в жизни наступают серьезные перемены. А также это история о необычной дружбе, которая возникает между двумя детьми именно в тот момент, когда они отчаянно нуждаются в поддержке. Ведь Аллан вынужден переехать в другой город, он ужасно скучает по своей маме, и весь его мир буквально перевернулся с ног на голову. Это история о том, как побороть страх и научиться проявлять свои истинные эмоции, ведь, если ты будешь искренен с самим с собой и с другими, жить станет намного легче.