Кинотеатр «Мир» откроется после реконструкции показом призера КМФМК — фильма «Тарлан»

Обновленный кинотеатр «Мир» (единственный в современной Казани, расположенный не в торговом центре, а в здании, построенном изначально именно как кинотеатр в 1959 году и находящемся в исторической части города), откроется после реконструкции 29 октября. Здесь модернизировали зрительный зал: сократили количество мест, но установили более удобные мягкие кресла и увеличили проходы между рядами, смонтировали по одной из сторон пандус, застелили новый ковролин, а также отремонтировали туалеты и протекавшую, особенно над холлом, крышу.

Фото предоставлено кинотеатром «Мир»

Официальная церемония презентации ребрендированного «Мира» с аниматорами, фотозоной и праздничным розыгрышем годового абонемента в кино намечена на 17.00. Подарки предусмотрены и для каждого пришедшего на открытие. Кроме того, первые посетители обновленной киноплощадки смогут проголосовать за один из вариантов современного логотипа «Мира».

«На торжественном открытии будет присутствовать дизайнер, которая работала над ребрендингом нашего кинотеатра. Все гости смогут проголосовать за лучший, по их мнению, логотип. Затем состоится специальный показ фильма „Тарлан” — призера Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Это, напомню, совместный проект Татарстана и Казахстана, созданный по мотивам произведения „Алмачуар” классика татарской литературы Галимҗана Ибрагимова», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе «Татаркино», чьим подразделением является кинотеатр.

Актриса Алсу Абульханова, снявшаяся в фильме «Тарлан», станет одним из специальных гостей церемонии. Возможно, будет присутствовать и другой актер из Татарстана, исполнивший одну из ролей, — Равиль Шарафеев. Специальными гостями церемонии станут участники джазового квинтета Натальи Железных Jazz'Elle и актеры «Театра на Окраине».

Фото предоставлено кинотеатром «Мир»

«Показы в обновленном кинотеатре начнутся уже 27 октября. В афише шесть фильмов», — уточнила администратор кинотеатра «Мир» Татьяна Мельникова.

Фото предоставлено кинотеатром «Мир»

На реконструкцию кинотеатр «Мир» был закрыт 1 апреля. Из бюджета РТ на проведение работ было выделено 13 млн рублей. Предыдущая реконструкция кинотеатра проходила в 2002 году, с 2009 года он стал подразделением ГБУК РТ «Татаркино».