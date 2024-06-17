Кинотеатр, мастерская и кафедра вуза: как возвращали верующим Варваринскую церковь

Церковь Великомученицы Варвары — один из самых красивых храмов в Казани, имеющий долгую историю. В советские годы он был закрыт, а все церковные ценности изъяты. О том, как храм возвращали верующим, рассказал «Татарстан 24».

Церковь была возведена еще в конце XVIII века, в 1781 году. В разное время ее посещали писатель, автор знаменитого «Путешествия из Петербурга в Москву» Александр Радищев (1790), публицист и писатель Александр Герцен (1835), писатели Николай Чернышевский (1864) и Владимир Короленко (1884). Здесь 25 апреля 1903 года был крещен будущий поэт Николай Заболоцкий. На клиросе Варваринской церкви пел Федор Шаляпин, когда был подростком.

16 января 1930 года решением Президиума ТатЦИКа по представлению НКВД Варваринская церковь была закрыта, а после здесь разместился клуб рабочих трамвайного парка. В разное время в храмовом здании работали кинотеатр, протезная мастерская и кафедра компрессоров и пневмоагрегатов Казанского химико-технологического института.

После распада СССР началось движение за возвращение храма верующим. Было создано религиозное общество Варваринского прихода. Более 30 тыс. человек разных национальностей и вероисповеданий поставили свои подписи под обращением прихожан с просьбой о возвращении Варваринского храма православной церкви и в Казанском городском Совете народных депутатов граждан поддержали.

В ноябре 1994 года из храмового комплекса демонтировали и вывезли станки, принадлежащие КХТИ, а 17 декабря в Варваринской церкви архиепископ Казанский и Татарстанский Анастасий совершил первую за много лет Божественную литургию.

Затем началась реставрация церкви, которая завершилась лишь в 2000 году. Строители восстановили купола и кресты, смонтировали мраморный пол и заменили потолок в трапезной части.