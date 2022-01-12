Кинотеатр «КАРО» приглашает казанцев на ретроспективу #КИНОСКАЗКИ РОУ

В декабре во всех городах сети «КАРО» стартовал проект #КИНОСКАЗКИ РОУ. В рамках него жители Казани могут увидеть на большом экране фильмы-сказки известного кинорежиссера Александра Роу.

Так, с 6 января в кинотеатрах идут сеансы «Вечеров на хуторе близ Диканьки», с 3 февраля можно будет увидеть «Василису Прекрасную», с 17-го — «Кащея бессмертного». Еще на две сказки можно сходить в марте: с 3-го начнется прокат «Королевства кривых зеркал», а с 17-го — фильма «Огонь, вода и медные трубы». С 14 апреля стартуют сеансы фильма-сказки «Варвара-краса, длинная коса».

Ретроспектива продлится по апрель 2022 года в рамках специального проекта КАРО.Арт, фильмы предоставлены Киностудией им. М. Горького. Приобрести билеты можно по ссылке.