Киностудия режиссера Тимура Бекмамбетова выпустит комиксы про Шурале и Кырк-кыз

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Кинокомпания продюссера Тимура Бекмамбетова «Базелевс» готовится к запуску собственных комиксов. В числе первых сюжетов: приключения Ходжи Насреддина, Шурале, исторический экшн про девушек-воинов «Кырк-кыз» и история успех футбольного меча «Чамп», сообщает РБК.

«Шурале», «Ходжа», «Кырк-кыз» и «Чамп» войдут в стартовую линейку комиксов. Истории о приключениях Ходжи Насреддина станет частью франшизы по мультипликационному фильму «Ходжа Насреддин», который находится в разработке. В нее также войдут анимационный телесериал и видеоигра.

Арт-директором назначен художник Валентин Поткин, сотрудничавший с издательством Bubble. Над разработкой сценариев будет работать Владимир Максимушкин, работавший над видеоигровой новеллой.

Решение о выходе на рынок комиксов принято исходя из успеха отечественной франшизы «Майор Гром». При том, что рынок сейчас, по словам экспертов отрасли, представлен по большей части корейскими, китайскими и японскими проектами.