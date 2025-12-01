Кинострашилки СССР, художник Олимпиады-80: Зимний книжный фестиваль пройдет 6-7 декабря

Зимний книжный фестиваль 6 и 7 декабря станет в этом году апогеем двенадцатидневного празднования двенадцатого дня рождения Центра современной культуры «Смена». Проходить события фестиваля будут в Национальной библиотеке Татарстана (главная площадка), а также в Центре современной культуры «Смена» и на театральной площадке MOÑ. Все мероприятия фестиваля для посетителей бесплатны, на некоторые нужна предварительная регистрация. Исключение – шахматный турнир «Шахиди», где есть организационный сбор.

«Когда мы начали готовиться к Зимнему книжному фестивалю «Смены», поняли, что впереди целая череда важных для нас событий: дни рождения нашего букинистического магазина и партнера «Казань глазами инженера», сезонный шахматный турнир «Шахиди», открытие нескольких выставок и специальных событий. В итоге решили добавить еще несколько событий, чтобы объединить все в один большой 12-дневный праздник. К тому же этот год для «Смены» был особенным. Мы объездили полстраны с книжными фестивалями, поэтому в Казани нам хотелось не только показать масштаб нашей деятельности, но и подарить горожанам большой интеллектуальный праздник», – рассказали «Татар-информу» в «Смене».

Праздновать 12-летие «Смена» начала 26 ноября, но впереди еще много специальных мероприятий: книжная ярмарка, презентации главных книг сезона, отдельный детско-юношеский фестиваль «Новая смена» с занятиями для детей и подростков, а также дискуссии, лекции, театральные читки, выставки, экскурсии, концерт и т.д.

На книжной ярмарке традиционно организаторы обещают главные книжные новинки без магазинных наценок. Образовательная программа будет проходить в выставочном и конференц-зале Национальной библиотеки. От Казани спикерами лекций и встреч с читателями станут музыкант, основатель и продюсер медиапроекта «Крот Казанский» и студии «Большая Красная» Михаил Остудин, старший преподаватель Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, заведующий музеем истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала Айдар Шайхин и казанский художник и дизайнер, арт-директор интернет-издания «Инде» Саша Шардак.

К фестивалю приурочены четыре выставки. В «Смене» 5 декабря откроются «Новая Смена» по итогам годовой работы одноименной детско-юношеской школы и групповой проект «На ножках». Второй – исследование избушки на курьих ножках как собирательного визуального архитектурного образа, художественной метафоры переходного пространства.

Также 5 декабря в 19:00 в выставочном зале Национальной библиотеки РТ откроется выставка «Художник-график —> дизайнер. Рождение профессии». На ней будет представлен архив легенды советского графического дизайна, художника и оформителя Олимпиады-80 Валерия Акопова. В Казань эта выставка приехала после Москвы и Екатеринбурга, где выставлялась в этом году в Центре Вознесенского и в Ельцин Центре соответственно.

Экспозиция, посвященная главному татарскому сказочнику и поэту Габдулле Тукаю, откроется в холле Национальной библиотеки.

В театральную программу фестиваля вошли четыре драматургические читки по итогам краеведческо-драматургической лаборатории «Особняк. Исследование», которую летом этого года провели театральная резиденция «Особняк Демидова» и Центр современной культуры «Смена». Театральная лаборатория была посвящена казанским историческим личностям и судьбе здания на улице Мусы Джалиля, 7, где размещается один из экспериментальных театров фонда «Живой город». Театральные читки пройдут в музыкальном зале Национальной библиотеки. Зрителям представят трагическую историю нравственного падения казанского помещика Ворожцова – «Дневник помещика», метафизическое роуд-муви «Введенский. Солнце над Казанью», камерную поэтическую пьесу о юном Велимире Хлебникове «Птицелов» и татарский кулинарный трип «Автостопом по пиалам».

«Итоги театральной лаборатории мы представим 6 и 7 декабря. Драматурги работали вместе с краеведами, чтобы создать пьесы, посвященные истории и культурным сюжетам Казани. Читки пройдут в музыкальном зале Национальной библиотеки Татарстан и в Особняке Демидова 6 декабря в 15:00 и 17:00, а также 7 декабря в 16:00 и 19:00. Участие бесплатное, но требуется регистрация. Мы приглашаем всех, кому интересно, как современная драматургия работает с локальной историей», – рассказала специалист отдела PR «Смены» Камила Саитова.

Отдельный детско-юношеский фестиваль «Новая Смена» второй раз включается в программу зимнего книжного фестиваля. Два первых выходных декабря будут посвящены игровым и анимационным фильмам-страшилкам, снятым в СССР.

«В программе редкие и культовые советские фантастические и «жутковатые» фильмы и мультфильмы от «Вия» и «Планеты бурь» до экспериментальной анимации «Союзмультфильма». Кураторы фестиваля выбрали именно такие картины, потому что они честно отражают эпоху: советское кино почти не снимало хоррор в прямом смысле, но создало удивительный мир смешных страшилок, паранауки, НЛО, утопий и антиутопий. Этот мир сегодня смотрится не менее увлекательно, чем современные жанровые фильмы, благодаря своей наивности, визуальным поискам и чувству ожидания чуда. Все показы бесплатные по регистрации на сайте. Площадки – Национальная библиотека РТ и Центр современной культуры “Смена“», – пояснила Саитова.

Также пройдут занятия для детей от художественной студии «Смена Дети» и воркшопы для подростков от школы «Новая Смена», состоится презентация итогов музыкально-поэтической лаборатории «Рифмы и ритмы». Главная задача детско-юношеского направления, по словам организаторов, – дать подрастающему поколению возможность стать не просто зрителями и слушателями, а активными участниками событий, в которых можно создавать что-то новое, делиться собственным мнением и знакомиться с единомышленниками.

Полную программу Зимнего книжного фестиваля и ссылки для регистрации на мероприятия можно найти по ссылке.