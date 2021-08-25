«КиноСреда» в Татарстане завершится в «Ночь кино»

В рамках всероссийской акции «Ночь кино-2021» состоятся завершающие сеансы open-air проекта «КиноСреда». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила киновед и кинокритик Адиля Хайбуллина.

«На трех площадках республики мы представим широкой аудитории три игровых полнометражных фильма, вышедших в прокат за последние два года», — отметила Хайбуллина.

В парке при ДК имени Саид-Галеева (Казань, ул. Советская, д. 18), парке «Кощаково» (Пестречинский район РТ) и Центральном парке села Тюлячи (Тюлячинский район РТ) зрители увидят киноленты «Огонь», «Пальма» и «Конек-Горбунок».

Кинопоказы во всех трех локациях начнутся в 19.30. Вход на сеансы свободный.

За три месяца существования проект «КиноСреда» охватил около 2 тыс. зрителей Республики Татарстан. В его рамках прошли дискуссии, творческие встречи, лекции, премьеры и ретропоказы, а также выездные мероприятия — киноэкскурсия и киноэкспедиция.

На данный момент проект «КиноСреда» затронул Лаишевский и Пестречинский районы Татарстана, а также несколько казанских локаций. На показах используется контент, входящий в каталог Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»). Проект пользуется поддержкой Фонда президентских грантов.