Кинорынок «Алтын минбар» представил башкирский киноальманах «Лето. Город. Любовь»

В рамках кинорынка XXI Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» прошел показ киноальманаха «Лето. Город. Любовь». О том, как зрители приняли 8 новелл о любви в центре Башкирии, рассказываем в репортаже.

Автором и художественным руководителем проекта выступает кинорежиссер и продюсер Айнур Аскаров. Он снял одну из 8 новелл и собрал весь материал в единый альманах. Еще 7 новелл сняли Виталий Дудка, Айрат Абушахманов, Айсыуак Юмагулов, Руслан Юлтаев, Айдар Акманов и Руслан Римович.

«У нас семь абсолютно разных режиссеров, у каждого свой почерк. Я пытался все это дело объединять. Увидите, насколько у меня это получилось, но здорово, что мужчины говорят о любви в это непростое время», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» Аскаров.

Роли в новеллах исполнили актеры уфимских театров и приглашенные звезды: Владимир Гарцунов («Трудные подростки»), Валентина Ляпина («Мир! Дружба! Жвачка!»), Янис Политов («Артек. Сквозь столетия»), Илья Виногорский («Пророк. История Александра Пушкина») и другие.

В работе приняли участие и татарстанцы. Так, например, весь звук режиссировал казанский композитор Игорь Сиденко, а одна из новелл снята по рассказу Алексея Анисимова «Отец-одиночка».

Съемки проходили в разных районах Уфы: парки, скверы, улицы, кафе и жилые кварталы. На самом деле, Уфа здесь – это только образ города, пространство, в котором живет любовь.

«Несмотря на то, что фильм говорят об Уфе, здесь вместо Уфы можно подставить любой российский город. Самое главное, что фильм про человеческие чувства», – считает Аскаров.

Намного сильнее дух Башкирии передает не город, а музыка. Отдельно хочется отметить музыку рок-группы «Дервиш-хан», которая звучит в последней новелле (композитор Альберт Габбасов). Последний сюжет («Тряхнуть стариной») в целом очень правильно замыкает этот альманах. История, в которой пожилой башкирский рокер Ричи (харизматичный Азат Зиганшин) переживает развод и творческий кризис, будто говорит – любовь не умирает, она меняется, взрослеет, молодеет, но не умирает.

«Лето. Город. Любовь» – это сборник чудесных, очень разных (возможно, личных) историй. Пожалуй, ему даже можно простить его наивность. Здесь люди любят. Истории просты и незамысловаты, в них один-два сюжетных поворота, но они жизненные, иногда до боли знакомые. В то же время эта жизненность не столько тешит ностальгию, сколько напоминает – любовь есть.

Но не только романтика и любовная лирика играют главную партию в этом оркестре. В новеллах есть и комичные моменты, которые вместе создают уютную и теплую атмосферу.

На сегодняшний день для Аскарова это уже седьмая полнометражная работа, и в Казанском кинофестивале он участвовал неоднократно. Его первый короткометражный игровой фильм «Енмеш» («Упрямец») получил здесь главный приз в соответствующей номинации в 2011 году.

«Я люблю Казанский фестиваль, и не важно, как он называется. Важно, что он проходит в Казани, в такой гостеприимной обстановке», – рассказал он.

В этом году фильм принял участие в 47-м Московском международном кинофестивале (программа «Прожектор») и II Фестивале зрительских симпатий «Каракуз фильм» (фильм получил Гран-при). Ранее он уже выходил в ограниченный прокат в Башкортостане, а этой осенью он должен отправится в российский прокат. На данный момент заявлено всего 150 кинотеатров, но, как отметил Аскаров, авторы не гонятся за количеством кинотеатров – они ищут любовь зрителя.