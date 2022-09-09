Кинорежиссер Юрий Быков выступит на фестивале «Город-RE`ACTOR» в Казани

В экстрим-парке «УРАМ» 17-18 сентября пройдет Всероссийский мультижанровый фестиваль креативных индустрий «Город-RE`ACTOR». Одним из спикеров станет российский кинорежиссер Юрий Быков, который прочитает лекцию «Кино как территория внутренней свободы». Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

«В программу фестиваля войдет образовательный блок, дискуссионная программа и музыкальная программа, маркет и мастер-классы от резидентов, выставки, ночная программа и after-party. Помимо площадки экстрим-парка “УРАМ”, фестиваль также раскинется на территории бара “Соль и Werk”», – говорится в сообщении.

Юрий Быков — российский кинорежиссер, актер, продюсер, композитор и сценарист. Он известен зрителю сериалом «Метод» и фильмами «Майор», «Сторож», «Лови момент» и «Ёлки 1914».