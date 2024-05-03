Режиссер Захарова рассказала, как ее дед служил связистом в 1941/45 годы

Режиссер театра и кино, член союзов театральных деятелей РФ и РТ, доцент кафедры режиссуры кино и телевидения Казанского института культуры Юлия Захарова рассказала о своем дедушке, который принимал участие в Великой Отечественной войне.

«На войну по маминой и папиной линии ушло более 25 мужчин. Вернулись, конечно, единицы, в том числе и мой дедушка Карпов Кузьма Матвеевич, мамин отец. Когда уходил на фронт добровольцем, ему было всего-то 18-19 лет — нашим студентам-первокурсникам столько же», — заметила Захарова.

Кузьма Карпов был связистом, воевал в 691-м стрелковом полку 383-й стрелковой дивизии в звании гвардии ефрейтора и дошел до Берлина. На сайте «Память народа» можно найти карту с маршрутом дивизии и журналы боевых действий этого соединения. На одной из страниц, датируемой 9 мая 1945 года, написано: «В 4.00 принято по радио сообщение о подписании акта о безоговорочной капитуляции германских Вооруженных сил перед Красной армией и войсками союзников».

Фото: pamyat-naroda.ru, страница журнала боевых действий 691 сп 383 сд от 09.05.1945

В бою на реке Висла под непрерывным вражеским огнем Кузьма Карпов возобновил прерванную связь батальона с подразделениями. За один день исправил 13 повреждений связи на линии, за что был награжден медалью «За отвагу». Всего их у Карпова две. Закончил службу в немецком городе Магдебурге, вернулся на родину только в 1950 году. Он также удостоен медалей «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За взятие Берлина», орденом Отечественной войны I степени.

«У меня с ним очень много связано воспоминаний, он любил со мной нянчиться. Когда его не стало, мне было всего лишь шесть лет. Его хоронили с почестями — был военный оркестр, воинский салют. Что бы он сказал на то, что происходит сейчас? Думаю, ничего бы он не стал говорить, пошел бы на фронт, как и в 1941-м», — поделилась своим пониманием связи прошлых и нынешних событий собеседница агентства.

Кузьма Карпов Фото: pamyat-naroda.ru

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