Кинорежиссер Далматов: Язык Мухаммета Магдеева адаптировали под современную речь

Александр Далматов

Фото: Михаил Захаров, «Татар-информ»

Для удобства восприятия зрителем художественная литературная речь, характерная произведению Мухаммета Магдеева, была адаптирована. Об этом на церемонии, посвященной началу съемок сериала по книге народного писателя «Кеше китә – җыры кала» («Человек уходит - песня остается»), рассказал режиссер Александр Далматов. Торжественная церемония прошла во дворе Казанского госуниверситета с участием почетных гостей.

«Когда кинокомпания «Ватан 21 век» по заказу телеканала «ТНВ» предложила снять сериал по Мухаммету Магдееву, я решил остановиться однозначно на произведении «Кеше китә – җыры кала». В произведениях Магдеева сюжетная последовательность непростая, а здесь сюжет охватывает 30-летний период. Тема произведения предельно актуальна. Очень достоверно описываются и жизнь татарской деревни, и влияние войны, и татарская жизнь в целом. Чтобы облегчить восприятие для зрителя, художественный литературный язык автора был адаптирован под современную речь», – пояснил режиссер.

Ранее отдельные части 20-серийного фильма снимались в Кайбицком, Тюлячинском, Атнинском, Арском, Пестречинском районах Татарстана. По словам Александра Далматова, это еще неполный список локаций.

«Исторических локаций особо нет, мы вынуждены искать по районам. До сих пор не нашли клуб с деревянным интерьером. Везде Дома культуры обшивают профнастилом. Сегодня найти улицу с колоритом середины прошлого века тоже ужасно трудно. Поэтому мы переходим из района в район. По этой же причине нам пришлось убрать некоторые сцены. Но 95% того, что есть в книге, можно будет увидеть», - рассказал режиссер корреспонденту «Татар-информа».

За повести «Кеше китә – җыры кала», «Торналар төшкән җирдә» («Там, где гнездятся журавли») и «Бәхилләшү» («Прощание») в 1990 году Мухаммет Магдеев был награжден государственной премией имени Габдуллы Тукая.

Фильм создается при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.

Юлай Низаев