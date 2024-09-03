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Кинорежиссер Далматов: Язык Мухаммета Магдеева адаптировали под современную речь
Для удобства восприятия зрителем художественная литературная речь, характерная произведению Мухаммета Магдеева, была адаптирована. Об этом на церемонии, посвященной началу съемок сериала по книге народного писателя «Кеше китә – җыры кала» («Человек уходит - песня остается»), рассказал режиссер Александр Далматов. Торжественная церемония прошла во дворе Казанского госуниверситета с участием почетных гостей.
«Когда кинокомпания «Ватан 21 век» по заказу телеканала «ТНВ» предложила снять сериал по Мухаммету Магдееву, я решил остановиться однозначно на произведении «Кеше китә – җыры кала». В произведениях Магдеева сюжетная последовательность непростая, а здесь сюжет охватывает 30-летний период. Тема произведения предельно актуальна. Очень достоверно описываются и жизнь татарской деревни, и влияние войны, и татарская жизнь в целом. Чтобы облегчить восприятие для зрителя, художественный литературный язык автора был адаптирован под современную речь», – пояснил режиссер.
Ранее отдельные части 20-серийного фильма снимались в Кайбицком, Тюлячинском, Атнинском, Арском, Пестречинском районах Татарстана. По словам Александра Далматова, это еще неполный список локаций.
«Исторических локаций особо нет, мы вынуждены искать по районам. До сих пор не нашли клуб с деревянным интерьером. Везде Дома культуры обшивают профнастилом. Сегодня найти улицу с колоритом середины прошлого века тоже ужасно трудно. Поэтому мы переходим из района в район. По этой же причине нам пришлось убрать некоторые сцены. Но 95% того, что есть в книге, можно будет увидеть», - рассказал режиссер корреспонденту «Татар-информа».
За повести «Кеше китә – җыры кала», «Торналар төшкән җирдә» («Там, где гнездятся журавли») и «Бәхилләшү» («Прощание») в 1990 году Мухаммет Магдеев был награжден государственной премией имени Габдуллы Тукая.
Фильм создается при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.
Юлай Низаев
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