Кинопроект «Скринлайф татар» вошел в лонг-лист лаборатории «Формула пути»

Как сообщается на сайте лаборатории, всего поступило 444 заявки из 90 городов России. В лонг-лист вошел молодежный кинопроект «Скринлайф татар» по сценарию группы казанских авторов.

«Это наш дебют, мы разрабатывали проект по поручению руководителя АО “Татмедиа” Шамиля Садыкова. И подавали мы его впервые на питчинг Минкульта Татарстана, на котором экспертами были Лариса Солоницына и Дмитрий Якунин. Они и пригласили нас в эту лабораторию. У нас уже есть отснятый и смонтированный материал к проекту, в съемках участвовали реальные молодые бизнесмены, а также певица Айгуль Бариева, телеведущий и педагог Инсаф Абдулла, журналист Эльфира Шакирова, молодой режиссер и блогер Карим Абульханов. Это многообещающий проект», — рассказала автор и руководитель проекта, сценарист Айсылу Хафизова.

Работы принимались в трех категориях: «Игровое полнометражное кино и сериалы», «Документальное полнометражное кино и сериалы», «Анимационное полнометражное кино и сериалы». Призовой фонд составляет 4 млн рублей – по 1 миллиону на проект. Участники финального питчинга, который состоится в декабре 2023 года также получат возможность подписания соглашений с дистрибьюторами на реализацию своих проектов.

«Отборочная комиссия получила работы разных жанров, в числе которых не только сценарии, но и сценарные заявки. Кураторы лаборатории помогут участникам доработать сценарии, а также подготовиться к питчингу. По итогам практикума будет сформирован шорт-лист из работ, авторы которых будут приглашены на финальный питчинг, в котором примут участие представители платформ, продюсерских компаний», – уточнил Дмитрий Якунин, заместитель исполнительного директора ФПРК.

В лонг-лист вошло 34 работы из 23 городов России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Воркуты, Владикавказа, Черкесска, Новосибирска, Уфы, Калининграда, Тюмени. В списке оказался еще один казанский проект – «Квартира №7» Миляуши Айтугановой и Юлии Захаровой. Проект получил награды на международном питчинге на КМФМК в начале сентября.

Напомним, что впервые лаборатория «Формула пути» была проведена ФПРК во второй половине 2022 года. Участие в питчинге приняли авторы 14 проектов, вошедших в шорт-лист, пять из которых подписали соглашения о сотрудничестве с ведущими продюсерскими компаниями.

Фото предоставлены Айсылу Хафизовой.