Кинопремия «Алтын тәлинкә» дополнилась номинацией за лучшую мелодраму

Питчинг региональных кинопроектов, который состоится в ходе III Межрегиональной кинопремии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»), пополнился дополнительной номинацией «Мама-мелодрама». Автор лучшего проекта получит 150 тыс. рублей.

Новая номинация учреждена кинокомпанией «РУССКОЕ», авторская группа которой также посодействует в дальнейшей работе над проектом.

Кроме того, на питчинге будут выявлены победители и в других номинациях - игровых полных и коротких метров, документального кино, а также в категории «Старт». Общий призовой фонд питчинга составляет 1 млн рублей.

«Мы всегда тщательно относимся к отбору экспертной комиссии, чтобы добиться наиболее объективного результата оценки представленных работ. Мы проводим питчинг на протяжении вот уже пяти лет, и за это время выработали наиболее эффективный подход к продвижению кинематографии в регионах. Надеемся и в этом году увидеть интересные разноплановые проекты со всей России», – прокомментировала руководитель АНО по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино» Альбина Нафигова.

Прием заявок на питчинг для региональных проектов продлится до 10 ноября. Сам питчинг состоится в Казани в декабре этого года.

Автором и инициатором Межрегиональной кинопремии «Алтын тәлинкә» выступает Дирекция по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино». Проект реализуется при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив РФ.