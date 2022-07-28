Кинопоказы, выставки, гала-концерт: в Москве пройдут Дни Татарстана

С 21 по 25 августа в Москве состоятся Дни культуры Татарстана. Начнутся они с презентации художественных фильмов и по традиции завершатся гала-концертом в Московском международном доме музыки. Об этом сообщает пресс-служба Полномочного представительства РТ в РФ.

Показы фильмов пройдут в Центральном доме кинематографистов. Так, 21 августа в 17.00 состоится премьера художественно-документального фильма «Ибн Фадлан». Кинолента снята в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. В тот же день в 19.00 пройдет показ художественного фильма «Тарлан» Юлии Захаровой. На 19.00 22 августа запланирован премьерный показ художественного фильма «Микулай» режиссера Ильшата Рахимбая.

Кроме того, 23 и 24 августа в Российской государственной детской библиотеке пройдут Дни татарской детской литературы. В рамках этой программы с жителями столицы России встретятся татарские детские писатели — Разиль Валеев, Ркаил Зайдулла, Йолдыз Шарапова, Ленар Шаех, Вера Хамидуллина, а также литераторы Москвы.

В течение двух дней желающие смогут посетить выставку произведений-новинок татарской детской литературы на печатных и электронных носителях, ретролитературы из фонда Республиканской детской библиотеки, а также выставку татарских народных промыслов, организованную в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Детям представят мультфильмы на татарском языке, для них организуют творческие мастер-классы по созданию татарских национальных кукол, татарских шамаилей и книжных обложек.

Гостей Дней татарской детской литературы угостят блюдами татарской национальной кухни. Вход свободный.

Позднее, 24 августа, в 18.30 в сквере на улице Новокузнецкая состоится церемония возложения цветов к бюсту классика татарской литературы Габдуллы Тукая. В 19.00 в Татарском культурном центре Москвы пройдет творческая встреча с поэтами и писателями из Республики Татарстан. На встречу приедут Ркаил Зайдулла, Рифат Курбанов, Газинур Муратов, Рузаль Мухаметшин и Равиль Файзуллин.

Помимо этого, 25 августа в полдень запланирована церемония возложения цветов к памятнику Мусы Джалиля. В этот день исполнится 78 лет со дня гибели великого татарского поэта и его соратников. В этот же день, в 19.00, состоится гала-концерт мастеров искусств Республики Татарстан.

Ранее в интервью «Татар-информу» председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар, вице-премьер РТ Василь Шайхразиев рассказал, что в этом году Дни Татарстана в Москве полностью посвящены теме 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Он отметил, что во всех этих мероприятиях Всемирный конгресс татар принимает активное участие, как и министерства культуры, образования и другие республиканские ведомства.