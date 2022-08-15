Кинопоказы Казанского кинофестиваля перенесены из «Мира» в «Синема 5»

Основная программа Казанского международного фестиваля мусульманского кино пройдет в стенах нового кинотеатра «Синема 5». Фестивальные показы развернутся в трех залах кинотеатра. Об этом «Татар-информу» сообщила исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова.

«Кинотеатр „Мир” пока на ремонте, и к фестивалю он еще не откроется. Мы полностью меняем гребенку (сооружение в зале, на котором размещают сиденья — прим. Т-и), отопление и устанавливаем удобные кресла. Надо сказать, мы грезили этим ремонтом уже пять лет. Конечно, он не капитальный, но хотя бы немного мы всё же приведем наш кинотеатр в порядок и обновим фасад здания», — рассказала Айтуганова.

В этом году фестиваль подключил еще несколько городских площадок, где развернется параллельная программа. Деловая площадка традиционно будет организована в стенах Казанского института культуры, а концертные программы состоятся в Национальной библиотеке РТ и во внутреннем дворике Нацмузея РТ.

Кроме того, показы некоторых фильмов, вошедших во внеконкурсную программу, приуроченную к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, пройдут в Галерее современного искусства. Вся детская программа будет представлена в Детском центре «Экият».

Ожидается, что открытие фестиваля, как и в прошлом году, пройдет в Казанской ратуше, а официальное закрытие — в КРК «Пирамида».

XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 7 по 11 сентября при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства культуры России, а также в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — Исламский мир».