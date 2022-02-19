Кинопоказы и воркшопы: в «Смене» открыта выставка «Женщины в движении»

В центре современной культуры «Смена» открыта выставка «Женщины в движении». Она включила в себя фильмы, видео и другие работы художниц из Швеции, России, Испании и Англии. В них предметом анализа становится женщина и ее жизненный опыт: семейные отношения, самоорганизация, эмансипация, работа и борьба за равенство.

Завтра будет проведена экскурсия по экспозиции, которая будет доступна по входному билету.

В рамках проекта будут проведены мероприятия параллельной программы. К примеру, желающие могут пройти шесть бесплатных писательских воркшопов для женщин. Ведущая — соосновательница писательских курсов и сообщества WLAG в России писательница и драматург Света Лукьянова.

Первое занятие пройдет 20 февраля. Участницами воркшопа могут стать женщины старше 18 лет. Тексты, написанные на воркшопах, войдут в зин «Женщины в движении». За художественное оформление сборника возьмется художница Анастасия Каркоцкая. Презентация зина пройдет на закрытии выставки 15 мая.

Также в рамках параллельной программы пройдут бесплатные показы фильмов, снятых женщинами. Так, первым зрители увидят фильм Мари-Луизы Экман «Не для детей (Прогулка слона)».

Мероприятия пройдут при поддержке Шведского Института.