Киноменю: делегаты СНГ обсудили с Аюповой рибейт, взаимопрокат и съемки кино о Марджани

Совместные проекты, а это и проведение фестивалей, и совместное производство кино (копродукция), и взаимный прокат, а также проведение Дней кино, обсудили в Казани руководители киноиндустрий стран СНГ на деловом обеде с министром культуры Татарстана Ирадой Аюповой. Итогом стало подписание соглашения с Узбекистаном о совместном создании фильма про Шигабутдина Марджани.

Встрече с главой татарстанского Минкульта предшествовал круглый стол «Копродукция как драйвер развития киноиндустрии». Он прошел накануне в Казанском институте культуры и открыл череду мероприятий к 100-летию татарстанского кинематографа.

Начиная дискуссию, Аюпова заявила, что восточных кинофестивалей немало и у них имеется мощная ценностная модель, однако на мировом рынке существуют, пожалуй, только два самодостаточных восточных кинематографа, которые успешно обеспечивают себе зрителей: китайский и индийский.

«Первый запрос для нашего кинематографа — ценностные модели. Если говорить про кинорынок в целом, то одна из проблем — языковая. Англоязычный рынок самый большой, и с точки зрения языка, и с точки зрения трансляции смыслов и ценностных моделей. Он единый. А кино — это все-таки про идеологию. Наши страны (СНГ) объединяет единое прочтение ценностных моделей, поэтому копродукция может быть интересна для нас всех», — сказала Ирада Аюпова.

Она также подчеркнула, что хотя, например, татарский и узбекский языки очень близки, акцент все-таки нужно делать не на языковой аспект, а на историко-корневой «с точки зрения евразийского ценностного фундамента».

«Не думаю, что стоит собираться с точки зрения кинофестивалей. Кинофестивали есть у всех нас. Есть разные формы взаимодействия, но нам важнее говорить об общей концепции. И здесь два пласта, о которых стоит говорить. Первый — сюжетная история. Россия огромная страна, интерес к кинематографу очень большой. В наших силах сделать кино, которое будет интересно всем регионам, всей стране. Второй шаг — привлечение средств, поиск инвесторов к копродукции. Имеет смысл говорить о ценностных историях. Очень хорошая историческая тема. Для меня самая большая проблема — найти тему, которая будет интересна всем. Если мы сможем ее найти, мы поймем, что хотим сказать зрителю», — констатировала министр культуры Татарстана.

Аюпова призналась, что хочет видеть кино, которое сделано в Татарстане и не опускается до уровня поверхностного развлекательного материала. Поэтому, по ее мнению, необходимо искать сквозные сценарии, которые были бы близки народам стран СНГ.

«У нас нет прорыва на международный кинематограф наших фильмов, даже при том, что у нас есть очень хорошие, яркие и талантливые режиссеры, интересные сюжеты. Мы не можем пока стать темой, о которой заговорит весь мир. Мы не должны замыкаться в себе, нужно создавать продукцию широкого интереса», — уверена Аюпова.

Народ любит бытовые истории и охотно идет на них, поэтому, если в кино вкладывает деньги бизнес, оно получается более дешевым во всех смыслах, отметил в свою очередь генеральный директор НА «Узбеккино» Фирдавс Абдухаликов. Именно поэтому, акцентировал он, для госстудий важна поддержка кино, которое ближе к высокому киноискусству. Но это не только финансовая подпитка, но и кинематографическое образование, площадки, форумы и так далее.

«Государство ставит нам задачу не только создать кинопродукцию, но и выпустить ее в некоммерческий показ. Так, мы заключили договоры с телеканалами и передали им 100 фильмов, которые создали за семь лет. Безвозмездно», — сказал Абдухаликов.

Участники делового обеда также обсудили вопрос кинокомиссий, принимающих решение о финансировании из бюджета того или иного киносценария. Согласно одному из мнений, которое высказал директор Государственного киноцентра «Кыргыз тасмасы» Талантбек Толобеков, стоит придерживаться евразийской модели. Сам Кыргызстан, пояснил гость, ориентируется в киносфере на модель Грузии.

Обсудили за деловым обедом представители киноиндустрий стран СНГ также рибейт (возврат части средств за выполнение условий договора, в конкретном случае — кинопроизводства и проката), создание кинокластера как стационарной особой экономической зоны, куда арендно для съемок приезжают различные кинокомпании, провокационные риски от съемок негативных сценариев в узнаваемых локациях региона, а также киносъемки на объектах ЮНЕСКО.

Министр культуры Татарстана призналась, что не наговорилась, и добавила, что в вопросах киноиндустрии между партнерами из стран СНГ необходима большая концептуальная работа и очень важна дистрибуция. По всем обозначенным за деловым обедом темам она предложила провести научно-практической конференцию во второй половине мая.

В завершение встречи директор Агентства кинематографии при Министерстве культуры Республики Узбекистан Фирдавс Абдухаликов и директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова подписали соглашение о сотрудничестве киноучреждений. Татарстан и Узбекистан будут обмениваться кинофильмами, программами и даже деятелями кино. Татарстанские фильмы будут выходить в прокат на территории Республики Узбекистан, узбекские — на территории Республики Татарстан. Совместно будут организовываться фестивали и кинопоказы, а главное — объединенными ресурсами планируется снять фильм по сценарию Салавата Юзеева в жанре исторической драмы с предварительным названием «Учитель». Он будет посвящен татарскому богослову, просветителю, этнографы и востоковеду Шигабутдину Марджани, который учился в том числе в Узбекистане (Бухаре и Самарканде).