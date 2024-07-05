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Общество 5 июля 2024 12:54

Киномакс отменил сеансы фильма «Подземелья Чикен Карри» во всех кинотеатрах сети в РФ

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Сеть кинотеатров «Киномакс» полностью отменила показы фильма «Подземелья Чикен Карри». Меру предприняли после обращения региональных властей, сообщили в телеграм-канале компании.

В посте уточняется, когда Киномакс планировал мероприятия «Подземелья Чикен Кари», сеть кинотеатров не располагала должной информацией о противоправных действиях со стороны создателей шоу, так как их не было в списках иностранных агентов и экстремистов, а также они не находились под следствием.

Однако позже к ним стали обращаться зрители, местные региональные власти и патриотические организации. В итоге сеть кинотеатров решила отменить все мероприятия «Подземелья Чикен Карри».

Уточняется, что зрители, уже купившие билет на «Подземелье», получат деньги обратно в полном объёме.

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