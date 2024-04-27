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Кинологи Татарстанской таможни стали лучшими в Приволжском округе
Кинологи Татарстанской таможни стали победителями соревнований по многоборью среди кинологов Приволжского федерального округа (ПФО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
11 таможенных кинологов из ПФО приняли участие в состязаниях по выполнению их служебными собаками упражнений по «послушанию» и «поисковой работе». Соревнования заключались в поиске собаками наркотических средств и бумажных денежных знаков в багаже и в легковом транспорте.
По итогам четырехдневных соревнований наибольшее количество баллов набрали подопечные кинологов из Татарстанской таможни. Камилла Боднева и ее немецкая овчарка «Беретта с Вятских Холмов завоевали первое место, а Анна Абрамова и ее золотистый ретривер Ориентголд Шейна – третье. В общекомандном зачете первое место также у Татарстанской таможни.
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