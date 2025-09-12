Кинолог Голубев поделился рекомендациями по оформлению страховки собаке

Сегодня некоторые владельцы собак нередко обращаются в страховые компании для защиты своих любимцев от болезней, травм и прочих рисков. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» советует учитывать несколько нюансов при оформлении страховки на собаку.

По его словам, спокойным питомцам чаще всего достаточно самого основного пакета услуг. Однако активным собакам и собакам из приютов, потребуется расширенная версия страховки, поскольку у них больший риск получить травму или заболеть.

Во-вторых, эксперт советует обратить внимание и на возраст любимца. Оформить страховку животным в возрасте от 2-3 месяцев до 8-10 лет можно почти в любой страховой компании. В такой политике компаний есть логика — риски возрастают в прямой пропорции к возрасту собаки, поэтому в таких ситуациях далеко не все компании готовы принять на себя обязательства.

В-третьих, Голубев рекомендует внимательно изучить договор. Часто бывает, что в страховку входят лишь острые случаи, но не ежегодные вакцинации, стерилизация или кастрация.

Касательно денежной составляющей стоит быть готовым к широкой вариации цен. Также очень важно чётко понимать условия выплат и лимиты покрытия, поскольку многие страховки все равно предусматривают определённую сумму, которую владелец должен будет оплатить самостоятельно.

Кроме того, современные страховые программы часто включают телеветеринарию, чтобы сэкономить время и средства на первичном осмотре. Если вам это неудобно, то стоит рассмотреть страховку с возможностью компенсации визитов в клинику. В итоге, эксперты советуют ориентироваться на ваши цели и индивидуальную ситуацию. Самый главный их совет — оформлять полис в надёжных и проверенных организациях.