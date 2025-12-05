Кинологи рассказали, как выстроить рацион собаки зимой, чтобы она не мерзла на прогулках

Кинологи рассказали, как адаптировать рацион собаки в зимний период, чтобы она сохранила подвижность и не мерзла на прогулках.

По словам Президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева в беседе с «Радио 1», все изменения в питание питомца следует вносить под наблюдением ветеринарного врача, чтобы не спровоцировать набор веса и обеспечить сбалансированность питания.

По словам специалистов, в первую очередь необходимо оценить уровень активности собаки. Питомцам, у которых зимой пик активности, например у ездовых, необходимо больше калорий, чем домашним животным.

Важнейшую роль в поддержании в температуры тела играют жиры, которые также отвечают за состояние шерсти. Кинологи советуют добавлять в рацион рыбий жир из расчета 1-2 грамма на килограмм веса собаки. Не менее важны и белки. Их норма 4-5 граммов на килограмм веса. Следует обеспечить питомцу постоянный доступ к чистой воде, а в случае недостаточного потребления жидкости добавить в рацион сочные овощи.

Кинологи рекомендуют подавать еду слегка подогретой, что поможет сэкономить внутреннюю энергию питомца. В конечном счете, идеальный зимний рацион является индивидуальным и, как упоминалось ранее, должен быть составлен совместно с ветеринаром, чтобы гарантировать питомцу комфорт и сохранение здоровья на протяжении всех зимы.