Кинологи рассказали, как правильно заботиться о пожилых собаках

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Собаки, как и люди, с возрастом теряют активность и подвержены возрастным изменениям. Однако при должном внимании со стороны владельца животное может сохранить хорошее самочувствие и бодрость до глубокой старости. Как правильно ухаживать за возрастным питомцем, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, крупные породы живут в среднем меньше, чем мелкие, но многое зависит от образа жизни собаки и условий, в которых она содержалась.

«Это не всегда зависит от ошибок в содержании – просто так заложено в природе. Но любой питомец имеет шанс стать долгожителем и встретить счастливую старость, если хозяин правильно поддержит его в этом», – отметил Голубев.

С возрастом привычные прогулки могут стать для животного слишком утомительными. Специалисты советуют не отказываться от выгула, но учитывать состояние питомца – не торопить, не заставлять ускоряться и избегать подъема по лестницам. В жаркую погоду пожилым собакам особенно важно оставаться дома, так как перегрев может представлять серьезную угрозу.

Рацион также нуждается в корректировке. При натуральном питании предпочтение стоит отдавать белому мясу и термически обработанным овощам, которые легче усваиваются. Если собака ест сухой корм, его следует заменить на специально разработанный для пожилых животных. В случае проблем с зубами пищу рекомендуется размягчать или использовать влажные корма. Кроме того, ветеринар может назначить дополнительные витамины и минералы.

Уменьшение активности и увеличение продолжительности сна – естественные признаки старения. Питомец может потерять интерес к игрушкам, но это не повод полностью отказываться от взаимодействия. Легкие тренировки в виде повторения знакомых команд помогают сохранить умственную активность и поддерживают контакт между собакой и хозяином.

Здоровье животного в этот период требует особого контроля. Помимо обязательной ежегодной вакцинации и обработки от паразитов, пожилым собакам рекомендуются профилактические осмотры у ветеринара не реже двух раз в год – особенно если речь идет о породах, склонных к хроническим заболеваниям.

Иногда владельцы стареющих собак начинают задумываться о том, чтобы завести нового питомца. Специалисты советуют в этом вопросе учитывать состояние старшей собаки. Для одних появление щенка может стать стрессом, другим, наоборот, придаст энергии. Решение стоит принимать индивидуально.

Владимир Голубев подчеркивает, что главное в уходе за пожилым питомцем – неизменная любовь и забота.