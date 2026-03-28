Кинологи рассказали, что укусы даже неядовитых змей могут быть опасны для собак

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для собак опасны укусы даже неядовитых змей, предупредили в Российской кинологической федерации (РКФ). Змеи могут переносить различные инфекции, поэтому питомцу при укусе нужна немедленная ветеринарная помощь.

«Даже если змея не ядовита, она может быть переносчиком самых разных инфекций, как и дикие животные», – отметили кинологи в беседе с ТАСС.

В федерации подчеркнули, что активность змей в средней полосе России возрастает с конца апреля до начала мая. Основная опасность для собак возникает во время прогулок в лесу, на полях и в густых зарослях. При укусе рекомендуется промыть рану проточной водой, ограничить физическую активность и как можно скорее доставить животное в клинику.

«Если вы уверены, что питомца укусил уж, рану необходимо обработать и наблюдать за состоянием. Лучше все же показаться ветеринару, чтобы исключить заражение, аллергическую реакцию, убрать возможный отек», – добавили специалисты РКФ.

Также кинологи напомнили о риске контакта с теплокровными животными – белками, лисами, зайцами – и посоветовали не отпускать собаку с поводка за городом, а после каждой прогулки тщательно проверять шерсть и кожу. Кроме того, опасность представляют клещи, переносящие болезни.

«Чем больше мер вы используете, тем выше шанс защитить собаку. Среди современных методов – таблетки и капли на холку, спреи для временной защиты и ошейники от паразитов. Выбирайте средства, которые подходят образу жизни питомца, и соблюдайте периодичность обработки согласно инструкции», – заключили в РКФ.